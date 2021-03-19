Київську область також закриють на жорсткий карантин, - ОП

"Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано. Франківщина, Закарпаття, Житомирщина Вінниччина - закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця. 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому йдемо зараз зачиненням саме регіонів", - сказав Тимошенко.

Він додав, що зачиняються регіони, оскільки місцева влада "краще бачить", що відбувається на їхній території.

"Думаю, що Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми", - заявив Тимошенко.