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Київську область також закриють на жорсткий карантин, - ОП

Автор: Инна Собора

Після введення локдауну в Києві на жорсткий карантин піде Київська область. Ситуація з коронавірусом там погіршилася.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Право на владу".

"Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано. Франківщина, Закарпаття, Житомирщина Вінниччина - закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця. 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому йдемо зараз зачиненням саме регіонів", - сказав Тимошенко.

Він додав, що зачиняються регіони, оскільки місцева влада "краще бачить", що відбувається на їхній території.

"Думаю, що Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, у Києві посилюють карантин. Обмеження почнуть діяти з 20 березня до 9 квітня включно. Зокрема, в столиці будуть заборонені масові заходи, а також робота торгових центрів, кінотеатрів і театрів.

РБК-Україна писало, що на час карантину столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.

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