На Київську область насувається гроза. Почнеться найближчої години
Фото: у Київській області очікується гроза (Віталій Носач/РБК-Україна)
Найбличої години в Київській області почнеться гроза. Рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що в найближчу годину в Київській області почнеться гроза, яка триватиме до кінця доби. Оголошено I рівень небезпеки - жовтий.
Нагадаємо, на 21 липня дощі з грозами очікувалися у Сумській, Чернігівській, Полтавській, а також Київській областях.
Завтра по всій Україні, крім деяких областей на півночі та сході, буде сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +36.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.