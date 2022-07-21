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На Київську область насувається гроза. Почнеться найближчої години

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Київська область, Четвер 21 липня 2022 21:31
На Київську область насувається гроза. Почнеться найближчої години Фото: у Київській області очікується гроза (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Найбличої години в Київській області почнеться гроза. Рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в найближчу годину в Київській області почнеться гроза, яка триватиме до кінця доби. Оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

Нагадаємо, на 21 липня дощі з грозами очікувалися у Сумській, Чернігівській, Полтавській, а також Київській областях.

Завтра по всій Україні, крім деяких областей на півночі та сході, буде сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +36.

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