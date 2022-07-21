На Киевскую область надвигается гроза. Начнется в ближайший час

В ближайший час в Киевской области начнется гроза. Спасатели объявили "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ближайший час в Киевской области начнется гроза, которая продлится до конца суток. Объявлен I уровень опасности - желтый.

Напомним, на 21 июля дожди с грозами ожидались в Сумской, Черниговской, Полтавской, а также Киевской областях.

Завтра по всей Украине, кроме некоторых областей на севере и востоке, будет солнечная погода. Температура воздуха повысится до +36.

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