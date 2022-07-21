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Грозові дощі та спека до +36: якою буде погода завтра

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Київ, Четвер 21 липня 2022 15:42
Грозові дощі та спека до +36: якою буде погода завтра Фото: в Україні 22 липня очікується спека (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На всій території України, крім деяких областей на півночі і сході, 22 липня очікується сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, на лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Вдень температура повітря в західних і південних областях підвищиться до 31-34 градусів вище нуля. На Закарпатті синоптики обіцяють 36-градусну спеку. У той же час на сході, півночі і в центрі України денна температура водуха коливатиметься від +23 до +25 градусів.

Вночі по всій країні стовпчик термометра опуститься до 13-18 градусів з позначкою "плюс".

Грозові дощі та спека до +36: якою буде погода завтра

Як відомо, Європу накрила аномальна спека, яка призвела до масштабних лісових пожеж з сотнями жертв. Люди змушені евакуюватися зі своїх будинків в Іспанії, Португалії, Франції. У Британії транспорт працює із затримками, а лікарні готуються до напливу постраждалих від перегріву.

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