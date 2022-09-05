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У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину

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Київська область, Понеділок 05 вересня 2022 15:33
У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину Фото: у Київській області завтра будуть чутні вибухи (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителів Білоцерківського району Київської області попереджають про проведення вибухових робіт в Ольшаницькому родовищі гранітів завтра, 6 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київську ОДА.

"6 вересня з 10:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Рокитнянській селищній територіальній громаді, будуть проводитися вибухові роботи", - сказано в повідомленні.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

Як повідомлялося раніше, 30 серпня у Білоцерківському та Обухівському районах Київської області також проводили роботи на родовищах граніту.

Окрім цього, сьогодні у Києві знову спостерігалося задимлення, проте наразі фіксують низький рівень забрудненості.

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