У Київській області будуть чутні вибухи: названа причина

У Білоцерківському та Обухівському районах Київської області у вівторок, 30 серпня, вдень будуть чутні вибухи через роботи на родовищах граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську Telegram .

За інформацією ОВА, роботи будуть проходити на Шамраївському родовищі граніту, який знаходиться в Сквирській громаді Білоцерківського району.

"Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції", - зазначають у відомстві.

Також 30 серпня з 11:00 до 16:00 схожі роботи з подальшими вибухами будуть проходити на території "Богуславського кар'єру", який знаходиться в Богуславській громаді Обухівського району.

В ОВА попросили жителів зберігати спокій.