У Київській області закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки

У Київській області у 19 навчальних закладах виявили коронавірусну інфекцію у дітей та вчителів. Ці заклади освіти були повністю або частково переведено на дистанційне навчання.

Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив під час брифінгу.

За його словами, 8 шкіл повністю переведено на дистанційну роботу. Зокрема, це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа у Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

"У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти",- розповів Володін.

Також він додав, що у всіх установах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.

Крім того, голова ОДА зазначив, що окрім шкіл через коронавірус на карантин були закриті чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один у Білій Церкві та один у селі Плесецьке Васильківського району.

Нагадаємо, раніше у Київській області 14 закладів середньої освіти повністю або частково були переведені на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 серед учнів і вчителів.

Також РБК-Україна писало, що через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи.