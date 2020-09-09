В Киевской области закрыли на карантин восемь школ и четыре детсада

В Киевской области в 19 учебных заведениях обнаружили коронавирусную инфекцию у детей и учителей. Эти учреждения образования были полностью или частично переведены на дистанционное обучение.

Об этом глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил во время брифинга.

По его словам, 8 школ полностью переведены на дистанционную работу. В частности, это Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, Застугнянская школа в Васильковском районе и другие. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов.

"В результате, 2 405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования",- рассказал Володин.

Также он добавил, что во всех учреждениях, где выявили заболевание, проведена дезинфекция помещений, классных комнат, коридоров.

Кроме того, глава ОГА отметил, что кроме школ из-за коронавируса на карантин были закрыты четыре детсада. Два в городе Переяславе, один в Белой Церкви и один в селе Плесецкое Васильковского района.

Напомним, ранее в Киевской области 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса в Киеве закрыли на карантин две школы.