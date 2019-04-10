В Київській області затримали російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави національної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Він зазначив, що "Батир Бухарський" розшукується правоохоронними органами Іспанії.

"Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП в Київській області затримали ще одного "немічного" - російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський", який, згідно даних Інтерполу, розшукується правоохоронними органами Іспанії за скоєння злочинів у складі злочинної організації", - написав він.

За його словами, затриманий, розраховуючи на українське законодавство, втік для подальшого проживання до України.

"Батир Бухарський" коронован був в Москві ще "дідом Хасаном". Тривалий термін був довіреною особою "злодія в законі" В’ячеслава Іванькова на прізвисько "Япончик". З 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні та відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в суботу, 15 грудня, затримали чергового злодія в законі, громадянина Грузії на прізвисько "Темо Сухумський".

Як писало РБК-Україна, у серпні у Київській області затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський".