У Київській області затримали раніше видвореного з України "злодія у законі"

Щодо затриманого раніше було прийнято рішення про заборону в'їзду до України на три роки

У Київській області вчора, 18 серпня 2018 року, затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський". Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляється, раніше вказана особа вже затримувалася правоохоронцями у Києві та Львові, щодо нього було прийнято рішення про заборону в'їзду до України на три роки.

"Вчора ввечері працівники поліції Київської області затримали "злодія в законі", 1985 р.н., кримінальне прізвисько "Дато Агджабединський". Цей "турист" затримувався й раніше правоохоронцями Києва та Львова в травні поточного року та по ньому вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки", - написав Аброськін.

Фото: затриманий зловмисник (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За словами Аброськіна, наразі в Україні окрім затриманого переховуються такі "виконавці завдань ФСБ", як: "Антимос", "Нодар Руставський", "Паата Кутаіський", "Куцу" та "Лаша Сван".

Іноземні «злодії в законі», не дивлячись на супротив Нацполіції, ДМС України, користуючись нашим ліберальним міграційним... Опубліковано Vyacheslav Abroskin Субота, 18 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 серпня, правоохоронці затримали та депортували громадянина Республіки Азербайджан, який є довіреною особою "злодія у законі" на прізвисько "Гуллі".