Вимагав 1 млн доларів та гелікоптер: у Запоріжжі затримали "мінера" торгового центру

У Запоріжжі місцевий житель, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, повідомив правоохоронцям, що торговельний центр "Україна" заміновано. Погрожуючи вибухом, він забажав отримати 1 млн доларів та гелікоптер. Поліціянти провели евакуацію людей, перевірили приміщення закладу, а також встановили та затримали "мінера".

"До відділу поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення від чоловіка, що торговельний центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, заміновано. За нездійснення вибуху, громадянин вимагав один мільйон доларів та гелікоптер", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прибули до ТЦ, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території. Інформація про мінування не підтвердилась.

Тим часом співробітники поліції встановили місце мешкання "мінера", який, в ході переговорів, був згоден тільки на 15 тисяч доларів.

"Поліціянти затримали жителя Запоріжжя 2000 року народження у квартирі, де він проживає в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходився в стані алкогольного сп'яніння", - зазначають правоохоронці.

Зазначено, що хлопцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Фото: затримання запорізького "мінера" (npu.gov.ua)