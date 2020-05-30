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Розбірки кланів: поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 12:59
Розбірки кланів: поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах
Фото: Антон Геращенко (mvs.gov.ua)

Поліція вимагає для затриманих 2 місяці безальтернативного арешту як запобіжний захід

Поліція визначила понад 60 учасників збройної бійки в Броварах. У суботу, 30 травня, у Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого у вчорашніх кримінальних розбірках.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри та ступеню вини кожного", - завив він.

Геращенко додав, що судові засідання повинні бути відкритими для суспільства і ЗМІ.

Раніше заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.

"Це була кримінальна розбірка кланів, які кришують різних автомобільних перевізників. .... Обласна адміністрація рік тому провела тендер, в результаті якого зайшов ще один перевізник. Після двох місяців карантину, коли перевезення не здійснювалися, два ворогуючі угруповання вирішили з'ясувати стосунки. Одне з Вінниці, інше з Броварів", - поінформував Геращенко.

Станом на вечір 29 травня поліції вдалося затримати 28 учасників перестрілки.

Як повідомляло РБК-Україна, перестрілка в Броварах була кваліфікована поліцією як замах на масове вбивство.

Додамо, учасників перестрілки правоохоронці затримували в декількох областях.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниБроварыперестрілка
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