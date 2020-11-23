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У Київській області виявлено 121 порушення карантину вихідного дня

Київська область, Понеділок 23 листопада 2020 13:45
У Київській області виявлено 121 порушення карантину вихідного дня
Фото: контроль дотримання карантину (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Київській області за 21-22 листопада правоохоронці зафіксували 121 порушення карантину вихідного дня. За всіма фактами складено адміністративні протоколи.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Всього в області для контролю над дотриманням карантинних обмежень створено 127 мобільних груп.

"Протягом двох вихідних мобільні групи перевірили 924 суб'єктів господарювання, з них 192 заклади громадського харчування, 464 заклади торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 25 розважальних закладів та 88 перевізників. Всього правоохоронці склали 121 протокол за ст. 44-3 (порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили в поліції.

Серед складених протоколів 75 стосувалися осіб, які відмовлялися виконувати карантинні вимоги, інші - відносно власників закладів.

Крім цього поліція порушила кримінальну справу за фактом організації спортивного змагання в селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Справу порушено за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Також було складено адмінпротокол з-за незаконного перекриття вулиць для проведення даного заходу.

Нагадаємо, у Києві за два вихідних поліція склала 243 протоколу за порушення карантину.

За перші вихідні нового карантину в країні закрили 2,4 тисячі об'єктів.

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