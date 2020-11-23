В Киевской области выявили 121 нарушение карантина выходного дня

Фото: контроль соблюдения карантина (РБК-Украина)

В Киевской области за 21-22 ноября правоохранители зафиксировали 121 нарушение карантина выходного дня. По всем фактам составлены административные протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Всего в области для контроля над соблюдением карантинных ограничений создано 127 мобильных групп.

"В течение двух выходных мобильные группы проверили 924 субъектов хозяйствования, из них 192 заведения общественного питания, 464 учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 25 развлекательных заведений и 88 перевозчиков. Всего правоохранители составили 121 протокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Среди составленных протоколов 75 касались лиц, которые отказывались выполнять карантинные требования, остальные - в отношении владельцев заведений.

Кроме этого полиция возбудила уголовное дело по факту организации спортивного соревнования в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Также был составлен админпротокол из-за незаконного перекрытия улиц для проведения данного мероприятия.

Напомним, в Киеве за два выходных полиция составила 243 протокола за нарушение карантина.

За первые выходные нового карантина в стране закрыли 2,4 тысячи объектов.