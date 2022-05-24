В Київській області ввели додаткові обмеження біля кордону з сьогодні: що заборонили

В межах прикордонних районів Київської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема, нові правила стосуються Вишгородського району в межах до 5 км від державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.
"Дані обмеження діятимуть відсьогодні (24 травня, - ред.) до закінчення воєнного стану та не поширюються на представників військових формувань", - йдеться в повідомленні.
Заборонено:
Нагадаємо, аналогічні обмеження запровадили в межах прикордонних районів Житомирської та Рівненської областей.
Нагадаємо, прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.
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