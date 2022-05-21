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В Київській області прикордонники затримали диверсанта

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Київ , Субота 21 травня 2022 14:01
В Київській області прикордонники затримали диверсанта Фото: в Київській області прикордонники затримали диверсанта (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. В телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"На Київщині прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі.

Як повідомлялось, у Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.

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