У прикордонних районах Київської, Житомирської й Рівненської областей посилили обмеження
У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей посилено обмеження. Нові правила діятимуть до закінчення воєнного стану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Рівненської ОДА.
"Заборонено будь-які пересування цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до державного кордону", - пише пресслужба ОДА.
Обмеження поширюються в межах:
- до 20 км від держкордону Коростенського району Житомирської області;
- до 20 км від держкордону Сарненського та Вараського районів Рівненської області;
- до 5 км від держкордону Вишгородського району Київської області.
Що заборонено:
- пересування й проведення робіт поза населеними пунктами з 22:00 до 05:00;
- пересування й перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
- провадження робіт, за винятком будівельних робіт, робіт, які пов’язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань. Сільськогосподарські роботи дозволяється проводити, за умови завчасного інформування підрозділу охорони держкордону.
- перевезення засобів зброї без відповідного дозволу;
- використання відео- та фотореєстраторів;
- використання повітряних суден, легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів й інших безпілотних апаратів. Також заборонені й повітряні безмоторні засоби пересування;
- носіння військової форми одягу цивільним;
- полювання;
- рибальство, проведення відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках.
"Випуск маломірних плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах, які знаходяться в межах прикордонної смуги здійснювати виключно з дозволу начальника підрозділу охорони державного кордону", - пише пресслужба.
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