В Киевской области ввели дополнительные ограничения у границы с сегодняшнего дня: что запретили

В пределах приграничных районов Киевской области введены дополнительные временные режимные ограничения. В частности, новые правила касаются Вышгородского района в пределах 5 км от государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киевской области.
"Данные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня (24 мая - ред.) до окончания военного положения и не распространяются на представителей военных формирований", - говорится в сообщении.
Запрещено:
Напомним, аналогичные ограничения ввели в пределах приграничных районов Житомирской и Ровенской областей.
Напомним, пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.
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