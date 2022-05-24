ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Київській області ввели додаткові обмеження біля кордону з сьогодні: що заборонили

Новость на русском →
Київ, Вівторок 24 травня 2022 13:52
В Київській області ввели додаткові обмеження біля кордону з сьогодні: що заборонили Фото: державний кордон України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В межах прикордонних районів Київської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема, нові правила стосуються Вишгородського району в межах до 5 км від державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

"Дані обмеження діятимуть відсьогодні (24 травня, - ред.) до закінчення воєнного стану та не поширюються на представників військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Заборонено:

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
  • будь-які пересування місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1 тис. метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Нагадаємо, аналогічні обмеження запровадили в межах прикордонних районів Житомирської та Рівненської областей.

Нагадаємо, прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Государственная пограничная служба
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України