В Київській області ввели додаткові обмеження біля кордону з сьогодні: що заборонили
В межах прикордонних районів Київської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема, нові правила стосуються Вишгородського району в межах до 5 км від державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.
"Дані обмеження діятимуть відсьогодні (24 травня, - ред.) до закінчення воєнного стану та не поширюються на представників військових формувань", - йдеться в повідомленні.
Заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
- перебування осіб у лісових масивах;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
- використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
- носіння військової форми одягу;
- проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
- будь-які пересування місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1 тис. метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.
Нагадаємо, аналогічні обмеження запровадили в межах прикордонних районів Житомирської та Рівненської областей.
Нагадаємо, прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.
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