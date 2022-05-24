В Киевской области ввели дополнительные ограничения у границы с сегодняшнего дня: что запретили
В пределах приграничных районов Киевской области введены дополнительные временные режимные ограничения. В частности, новые правила касаются Вышгородского района в пределах 5 км от государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киевской области.
"Данные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня (24 мая - ред.) до окончания военного положения и не распространяются на представителей военных формирований", - говорится в сообщении.
Запрещено:
- передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;
- пребывание лиц в лесных массивах;
- перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
- осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;
- использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;
- ношение военной формы одежды;
- проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.
- любые передвижения местности, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1 тыс. метров, кроме населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.
Напомним, аналогичные ограничения ввели в пределах приграничных районов Житомирской и Ровенской областей.
Напомним, пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.
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