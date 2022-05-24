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В Киевской области ввели дополнительные ограничения у границы с сегодняшнего дня: что запретили

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Киев, Вторник 24 мая 2022 13:52
В Киевской области ввели дополнительные ограничения у границы с сегодняшнего дня: что запретили Фото: государственная граница Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В пределах приграничных районов Киевской области введены дополнительные временные режимные ограничения. В частности, новые правила касаются Вышгородского района в пределах 5 км от государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киевской области.

"Данные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня (24 мая - ред.) до окончания военного положения и не распространяются на представителей военных формирований", - говорится в сообщении.

Запрещено:

  • передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;
  • пребывание лиц в лесных массивах;
  • перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
  • осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;
  • использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;
  • ношение военной формы одежды;
  • проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.
  • любые передвижения местности, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1 тыс. метров, кроме населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.

Напомним, аналогичные ограничения ввели в пределах приграничных районов Житомирской и Ровенской областей.

Напомним, пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.

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Киевская область Государственная пограничная служба
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