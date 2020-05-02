У Київській області відновили роботу 13 ринків

У Київській області станом на 2 травня в рамках послаблення карантину відновили роботу 13 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними облдержадміністрації, станом на сьогодні роботу відновили 4 ринки у Васильківському районі та по одному ринку у Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерківському та Миронівському районах. Запрацювали ринки у Гостомелі та Бучі, а також 2 ринки у Білій Церкві.

"Загальна кількість ринків в області складає 74. Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві на центральному продовольчому ринку виявили суттєві порушення карантинних вимог. В ОДА не виключають, що робота полтавського ринку буде знову заборонена, якщо керівництво не виправить ситуацію.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області дозволили відновити роботу понад 150 агропродовольчих ринків. Держпродспоживслужба перевірятиме ринки на дотримання протиепідемічних вимог.

Крім того, нещодавно у КМДА опублікували вимоги для відновлення роботи столичних ринків. Зокрема, ринки повинні бути офіційно зареєстрованими та дотримуватися протиепідемічних вимог.