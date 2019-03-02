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У Київській області через чадниий газ загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 08:19
У Київській області через чадниий газ загинули три людини
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Інцидент стався в Білоцерківському районі

У Київській області в ніч на 2 березня в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, ще одну госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі в ДСНС надійшла інформація про загибель трьох людей в результаті отруєння чадним газом. Інцидент стався в приватному будинку в селі Матюши Білоцерківського району. Також рятувальники уточнили, ознак пожежі на місці виявлено не було. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Пожежні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій не залучалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в районі Лук'янівки в третій раз за тиждень горів нежитловий будинок на вулиці Коперника. За словами місцевих жителів, у відселеній будівлі біля кінотеатру "Київська Русь" часто бачать бездомних.

Раніше також в ДСНС назвали кількість загиблих на пожежах в Україні з початку року. За даними рятувальної служби, з початку 2019 року на пожежах загинули 453 особи, ще 250 постраждали.

 

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