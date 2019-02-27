У Києві в районі Лук'янівки втретє за тиждень горить будинок

Фото: пожежа в районі Лук'янівки (facebook.com/KyivOperativ)

У Києві горить відселений будинок на вулиці Коперника

У Києві в районі Лук'янівки сьогодні втретє за тиждень горить нежитловий будинок на вулиці Коперника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що з ранку загорілася відселена будівля біля кінотеатру "Київська Русь". Зазначимо, до сьогоднішнього дня там відбувалися пожежі 24 і 25 лютого. За словами місцевих жителів, у відселеному будинку часто бачать бездомних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ДСНС назвали кількість загиблих на пожежах в Україні з початку року. За даними рятувальної служби, з початку 2019 року вже загинули на пожежах 453 людини, ще 250 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, у Полтаві 24 лютого сталася пожежа в приміщеннях будівлі колишнього турбомеханічного заводу, де тепер знаходиться ринок. Спочатку загорівся дах, потім вогонь поширився на магазин "Взуттєвої Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" і критий ринок. За інформацією ДСНС, постраждалих немає, пожежу загасили протягом трьох годин з залученням шести автомобільних цистерн і кількох бригад.