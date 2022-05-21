"Оптимістичний прогноз". В МВС оцінили, скільки Україні треба років для повного розмінування

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну вже знешкоджено майже 114 000 вибухонебезпечних предметів. За найоптимістичнішими прогнозами, нашій країні необхідно 5-7 років для розмінування всієї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ Мері Акопян, яку цитує прес-центр МВС.

За її словами, фахівці вже знешкодили майже 2000 авіаційних бомб, а рятувальники обстежили територію понад 22 000 гектарів. В середньому ж щодня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучають від 2000 до 5000 вибухонебезпечних предметів.

"Якщо ми говоримо про Україну, то наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 000 квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", зазначила Акопян.

Заступниця міністра розповіла про кроки, які робить уряд для пришвидшення процесу гуманітарного розмінування.

"Створено Міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Власне метою заснування цього центру є зокрема й залучення міжнародної допомоги: фахової, технічної та фінансової. Уже майже 20 іноземних організацій відгукнулись і проходять сертифікацію для роботи в Україні", - розповіла Акопян.

Вона також зауважила, що декілька команд уже прибули в Україну й з наступного тижня вони почнуть роботу у різних регіонах країни.

Нагадаємо, як раніше розповіли в МВС, у Київській області на сьогодні розміновані тільки дороги. На те, щоб розмінувати інші території регіону безпечними, підуть роки.

Додамо, як вважають в ДСНС, розмінування території України може тривати до 10 років.

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