У Київській області повідомили про підозру на коронавірус

У лікарні Фастова Київської області на коронавірус перевіряють українця, який нещодавно повернувся з Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у чоловіка є симптоми, схожі на COVID-19. Українець знаходиться у діагностичному відділенні Фастівської лікарні.

"Клінічна картина дуже схожа на коронавірус. Його обстежили. Зробили рентген і лабораторні аналізи. На жаль, немає тестів, щоб остаточно підтвердити або зняти цей діагноз. Ідуть перемовини, щоб госпіталізувати його в Білу Церкву, коли будуть результати лабораторних досліджень", - повідомив головний лікар Андрій Герцун.

Наразі чоловіку призначили симптоматичне лікування. Зазначається, що крім батьків, хворий ні з ким не контактував.

Станом на сьогодні, у Польщі коронавірусом заразилися 378 людей. Відомо про 6 смертельних випадків.

У Київській області відомо про 2 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Всього в Україні інфікувалися 27 громадян. Найбільше випадків зараження у Чернівецькій області - 15.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області через пандемію коронавірусу. Також режим НС сьогодні ввели у Києві.