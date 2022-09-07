В Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: чи варто хвилюватись
У середу, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів, можливі звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Через це, як пояснюють в ОВА, в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Мешканців закликали зберігати спокій.
Як повідомлялось, у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.
Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.
Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.
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