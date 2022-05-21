У Києві назвали небезпечні парки для прогулянок: список
У Києві через обстріли російських окупаційних військ залишилися вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися: снаряди, авіаційні бомби, міни. У зв'язку з цим столична влада закликала не підходити до фортифікаційних будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської Військової адміністрації (КГВА).
Зараз у столиці тривають роботи з прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон. Так, небезпечними парками вважаються:
Дарницький район
- Сквер Привокзальний,
- Сквер Григоренко 36-38;
Дніпровський район
- Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту по вул. Будівельників),
- Парк Попудренко;
Деснянський район
- Парк Кіото (західна частина),
- Парк Деснянський (південна частина),
- Парк ім. Шухевича (західна частина),
- Парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина),
- Парк Муромець (південна частина);
Оболонський район
- Сквер на розі просп. Оболонського та вул. м. Тимошенко (центральна частина),
- Сквер О. Архипенко, 5 (східна частина),
- Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина),
- Сквер на Мінській площі (західна частина);
Подільський район
- Сквер на Петрівці (кут вул. Костянтинівської та вул. заводський),
- Сквер на проспекті Правди, 70-76,
- Парк "Кинь-Грусть" (в межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);
Шевченківський район
- Сквер "Мюнхенський",
- Парк "Нивки (західна частина, метро "Берестейська"),
- Повітрофлотський шляхопровід,
- Сквер на Подільському узвозі,
- Парк на схилах Смородинського спуску,
- Парк Бабин Яр,
- Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка),
- Сквер Довнар-Запольського,
- Вулиця Гаврилишина (розподільник),
- Проспект Перемоги, 78;
Солом'янський район
- Парк Захисників України;
Святошинський район
- Парк Юність (з боку вул. Покотила),
- Парк ім. Феодори Пушиної (з боку просп. Перемоги),
- Бульвар Вернадського Академіка (західна частина),
- Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (з боку просп. Перемоги);
Голосіївський район
- Лісопарк по вул. Кайсарово.
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