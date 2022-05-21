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У Києві назвали небезпечні парки для прогулянок: список

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Київ, Субота 21 травня 2022 16:16
У Києві назвали небезпечні парки для прогулянок: список Фото: у Києві назвали небезпечні парки для прогулянок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві через обстріли російських окупаційних військ залишилися вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися: снаряди, авіаційні бомби, міни. У зв'язку з цим столична влада закликала не підходити до фортифікаційних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської Військової адміністрації (КГВА).

Зараз у столиці тривають роботи з прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон. Так, небезпечними парками вважаються:

Дарницький район

  • Сквер Привокзальний,
  • Сквер Григоренко 36-38;

Дніпровський район

  • Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту по вул. Будівельників),
  • Парк Попудренко;

Деснянський район

  • Парк Кіото (західна частина),
  • Парк Деснянський (південна частина),
  • Парк ім. Шухевича (західна частина),
  • Парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина),
  • Парк Муромець (південна частина);

Оболонський район

  • Сквер на розі просп. Оболонського та вул. м. Тимошенко (центральна частина),
  • Сквер О. Архипенко, 5 (східна частина),
  • Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина),
  • Сквер на Мінській площі (західна частина);

Подільський район

  • Сквер на Петрівці (кут вул. Костянтинівської та вул. заводський),
  • Сквер на проспекті Правди, 70-76,
  • Парк "Кинь-Грусть" (в межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

Шевченківський район

  • Сквер "Мюнхенський",
  • Парк "Нивки (західна частина, метро "Берестейська"),
  • Повітрофлотський шляхопровід,
  • Сквер на Подільському узвозі,
  • Парк на схилах Смородинського спуску,
  • Парк Бабин Яр,
  • Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка),
  • Сквер Довнар-Запольського,
  • Вулиця Гаврилишина (розподільник),
  • Проспект Перемоги, 78;

Солом'янський район

  • Парк Захисників України;

Святошинський район

  • Парк Юність (з боку вул. Покотила),
  • Парк ім. Феодори Пушиної (з боку просп. Перемоги),
  • Бульвар Вернадського Академіка (західна частина),
  • Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (з боку просп. Перемоги);

Голосіївський район

  • Лісопарк по вул. Кайсарово.

Нагадаємо, в ДСНС заявили, що розмінування території України може тривати до 10 років.

Ми також писали про те, що заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко розповів, як відновлюють інфраструктуру на деокупованій території.

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