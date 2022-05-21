У Києві назвали небезпечні парки для прогулянок: список

У Києві через обстріли російських окупаційних військ залишилися вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися: снаряди, авіаційні бомби, міни. У зв'язку з цим столична влада закликала не підходити до фортифікаційних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської Військової адміністрації (КГВА).

Зараз у столиці тривають роботи з прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон. Так, небезпечними парками вважаються:

Нагадаємо, в ДСНС заявили, що розмінування території України може тривати до 10 років.

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