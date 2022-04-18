Через війну в Київській області постраждали 120 закладів освіти, - ОДА

У Київській області внаслідок повномасштабного вторгнення Росії постраждали 120 закладів освіти. З них 68 шкіл та 44 дитсадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

Зокрема, виявили зруйнованими чи пошкодженими:

5 закладів професійно-технічної освіти,

68 закладів загальної середньої освіти,

44 заклади дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

Усього в зруйнованих школах навчалося 28 736 учнів, а у дитячих садках виховувалося 5 520 дітей.

Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку війни в Київській області окупанти пошкодили і зруйнували близько 1900 об'єктів.

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