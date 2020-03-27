У Київській області перевіряють майже 70 підозр на COVID-19

У Київській області перевіряють майже 70 випадків з підозрою на зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, станом на ранок 27 березня підозру на зараження коронавірусом мають 67 осіб, з них:

14 - в Обухівському районі;

18 - у Києво-Святошинському районі;

7 - у Броварському районі;

10 - в Ірпені;

3 - у Білій Церкві;

6 - у Вишгородському районі;.

5 - у Бориспільському районі;

2 - у Фастівському районі;

2 - у Макарівському районі.

Крім того, наразі встановлено медичне спостереження за 240 особами, які контактували з хворими коронавірусом людьми.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість заражених коронавірусом у Києві зросла до 55. За останню добу в Києві було виявлено 8 нових хворих - 4 чоловіки та 4 жінки.

Як відомо, станом на ранок 27 березні в Україні офіційно підтверджено 218 випадків зараження коронавірусом. За останню добу в країні зафіксовано 62 нові випадки зараження. Відомо про 5 летальних випадків. Чотирьом пацієнтам вдалося одужати.