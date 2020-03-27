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В Киевской области проверяют почти 70 подозрений на COVID-19

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Медики наблюдают за более 200 контактными лицами

В Киевской области проверяют почти 70 случаев с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, по состоянию на утро 27 марта подозрении на заражение коронавирусом имеют 67 человек, из них:

  • 14 - в Обуховском районе;
  • 18 - в Киево-Святошинском районе;
  • 7 - в Броварском районе;
  • 10 в Ирпене;
  • 3 - в Белой Церкви;
  • 6 - в Вышгородском районе;.
  • 5 - в Бориспольском районе;
  • 2 - в Фастовском районе;
  • 2 - в Макаровском районе.

Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 240 лицами, которые контактировали с больными коронавирусом людьми.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 55. За последние сутки в Киеве было обнаружено 8 новых больных - 4 мужчины и 4 женщины.

Как известно, по состоянию на утро 27 марте в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировано 62 новых случая заражения. Известно о 5 летальных случаях. Четырем пациентам удалось выздороветь.

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