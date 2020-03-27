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У Київській області перевіряють майже 70 підозр на COVID-19

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:23
У Київській області перевіряють майже 70 підозр на COVID-19
Ілюстративне фото (flickr.com mommy mundo)

Медики спостерігають за понад 200 контактними особами

У Київській області перевіряють майже 70 випадків з підозрою на зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, станом на ранок 27 березня підозру на зараження коронавірусом мають 67 осіб, з них:

  • 14 - в Обухівському районі;
  • 18 - у Києво-Святошинському районі;
  • 7 - у Броварському районі;
  • 10 - в Ірпені;
  • 3 - у Білій Церкві;
  • 6 - у Вишгородському районі;.
  • 5 - у Бориспільському районі;
  • 2 - у Фастівському районі;
  • 2 - у Макарівському районі.

Крім того, наразі встановлено медичне спостереження за 240 особами, які контактували з хворими коронавірусом людьми.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість заражених коронавірусом у Києві зросла до 55. За останню добу в Києві було виявлено 8 нових хворих - 4 чоловіки та 4 жінки.

Як відомо, станом на ранок 27 березні в Україні офіційно підтверджено 218 випадків зараження коронавірусом. За останню добу в країні зафіксовано 62 нові випадки зараження. Відомо про 5 летальних випадків. Чотирьом пацієнтам вдалося одужати.

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