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У Київській області сталася смертельна ДТП за участі підлітків

Автор: Дмитро Левицький

У місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх. В результаті аварії загинули дві людини.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними поліції, водій Chevrolet не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний паркан домоволодіння. В автомобілі на момент зіткнення перебували водій та четверо пасажирів.

В результаті аварії 20-річний водій та 15-річна пасажирка загинули, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.

Крім того, у Києві нетверезий офіцер наїхав автомобілем на курсанток військово-медичної академії; в результаті інциденту постраждало троє дівчат.

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