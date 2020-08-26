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У Львівській області в ДТП з вантажівкою постраждали шість людей

Село Тухолька, Середа 26 серпня 2020 11:28
У Львівській області в ДТП з вантажівкою постраждали шість людей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

До ліквідації наслідків аварії були залучені чотири рятувальники та одну одиницю спецтехніки

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії постраждали шість осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в селі Тухолька Сколівського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля Volvo з мікроавтобусом Peugeot Boxer. Усіх постраждалих, внаслідок ДТП, госпіталізували у в Сколівську центральну лікарню.

У відомстві зазначають, що пожежно-рятувальним відділенням було відключено акумуляторну батарею в автомобілі Peugeot Boxer. До ліквідації наслідків ДТП було залучено чотири чоловіка особового складу та одну одиницю спецтехніки.

Фото: ДТП у селі Тухолька (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській області сталась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув десятирічний хлопчик та ще двоє дорослих були госпіталізовані.

Разом з тим, на виїзді з Кривого Рогу сталася ДТП за участі легкового автомобіля та вантажівки, у результаті якої загинули двоє людей.

Крім того, в Одесі на Миколаївській дорозі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода.

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