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В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием подростков

Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Березань Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. В результате аварии погибли два человека.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным полиции, водитель Chevrolet не справился с управлением и въехал в бетонный забор домовладения. В автомобиле на момент столкновения находились водитель и четверо пассажиров.

В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали шесть человек.

Кроме того, в Киеве нетрезвый офицер наехал автомобилем на курсанток военно-медицинской академии; в результате инцидента пострадали три девушки.

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