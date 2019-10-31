В Київській області стався вибух у приватному будинку, є постраждалий

В селі Лишня (Київська область) стався спалах газу в приватному житловому будинку, в результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що вибух стався близько 05:40 31 жовтня. Будинок, в якому сталася НП, знаходився на вулиці Київська. Через вибух впала частина конструкції будівлі.

"По прибуттю до місця встановлено, що внаслідок експлуатації газового котла стався спалах газоповітряної суміші без подальшого горіння", - повідомили в ДСНС.

В результаті НП постраждав чоловік 1954 року народження. Його з термічними опіками різного ступеня госпіталізували.

Фото: Вибух у Київській області (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 28 жовтня в місті Привілля (Луганська область) лстався вибух у п'ятиповерховому будинку. Постраждав чоловік, який проводив ремонтні роботи газової печі у своїй квартирі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 28 жовтня в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі ніхто не постраждав.