У Луганській області стався вибух у житловому будинку

Фото: вибух у Луганській області (Тетяна Погукай facebook.com)

В одній з квартир проводилися ремонтні роботи газової печі

У місті Привілля (Луганська область) стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера обласної поліції Тетяни Погукай у Facebook.

Повідомляється, що подія сталася близько 15:15 у п'ятиповерховому будинку № 3-А по вулиці Котовського. За попередньою інформацією власник квартири №22 проводив ремонтні роботи газової печі при яких стався вибух побутового газу.

"У результаті вибуху сталося руйнування внутрішньої стіни між квартирами 22 та 21. Власник квартири 1980 р. н. отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків обличчя та рук з якими госпіталізований до лікарні, де медики надають йому допомогу. Серед мешканців будинку потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і співробітники поліції, які забезпечують охорону громадського порядку. Евакуація мешканців будинку не проводилася.

Фото: вибух у Луганській області Тетяна Погукай facebook.com)

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Також РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Донецьку підірвали вежу зв'язку місцевого мобільного оператора "Фенікс", через що у користувачів почали з'являтися проблеми зі зв'язком.