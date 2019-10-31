В Киевской области произошел взрыв в частном доме, есть пострадавший

В селе Лишняя (Киевская область) произошла вспышка газа в частном жилом доме, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что взрыв произошел около 05:40 31 октября. Дом, в котором произошло ЧП, находился на улице Киевская. Из-за взрыва рухнула часть конструкции здания.

"По прибытию к месту установлено, что вследствие эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения", - сообщили в ГСЧС.

В результате ЧП пострадал мужчина 1954 года рожджения. Его с термическими ожогами разной степени госпитализировали.

Фото: Взрыв в Киевской области (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, 28 октября в городе Приволье (Луганская область) произошел взрыв в пятиэтажном доме. Пострадал мужчина, который проводил ремонтные работы газовой печи в своей квартире.

Также РБК-Украина сообщало, что в ночь на 28 октября в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара никто не пострадал.