У Київській області горіла багатоповерхівка, є жертви

У вівторок ввечері, в Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Займання сталося о 19: 03 місті Яготин, по вулиці Незалежності 50. У квартирі на третьому поверсі будинку виникла пожежа з поширенням вогню на балкони 4 і 5 поверхів.

В результаті події двоє людей загинули і один госпіталізований.

О 19:27 пожежу було локалізовано, а о 20: 27 - ліквідовано на площі 60 метрів квадратних.

До гасіння було залучено 12 осіб та одиниці техніки ДСНС.