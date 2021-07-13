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У Київській області горіла багатоповерхівка, є жертви

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Яготин, Вівторок 13 липня 2021 21:01
У Київській області горіла багатоповерхівка, є жертви Фото: у Київській області горіла багатоповерхівка (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У вівторок ввечері, в Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Займання сталося о 19: 03 місті Яготин, по вулиці Незалежності 50. У квартирі на третьому поверсі будинку виникла пожежа з поширенням вогню на балкони 4 і 5 поверхів.

В результаті події двоє людей загинули і один госпіталізований.

О 19:27 пожежу було локалізовано, а о 20: 27 - ліквідовано на площі 60 метрів квадратних.

До гасіння було залучено 12 осіб та одиниці техніки ДСНС.

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пожежа Київська область
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