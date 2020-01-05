У Київській області на пожежі загинули троє людей

У Київській області вночі під час пожежі на території дачного кооперативу Сади-2 загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, пожежа виникла 5 січня о 00:14 у селі Раківка Вишгородського району на території дачного кооперативу Сади - 2.

О 2:40 пожежу ліквідовано на площі 56 м2. До гасіння залучалося 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі під час пожежі в приватному будинку постраждали двоє людей, одну особу врятовано. На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло на першому поверсі двоповерхового приватного будинку.

Жінку та чоловіка з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізували.

Нагадаємо, у центрі Києва в ніч на суботу, 4 січня, сталася пожежа, в результаті якої постраждала машина і житловий будинок. Припаркований автомобіль Peugeot 307 згорів дотла. Машина стояла впритул до житлового будинку, вогонь перекинувся на перший поверх.