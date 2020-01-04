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У центрі Києва вночі згоріла машина, вогонь перекинувся на житловий будинок

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 07:42
У центрі Києва вночі згоріла машина, вогонь перекинувся на житловий будинок
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

В ніч на суботу, 4 січня, у центрі Києва сталася пожежа, в результаті якого постраждала машина і житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Пожежа виникла за адресою вулиця Велика Васильківська, 112, там дотла згорів припаркований автомобіль Peugeot 307. Машина стояла впритул до житлового будинку, вогонь розбив скло банку, який розташувався на першому поверсі і вкривав кіптявою балкони до четвертого поверху.

Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 02:00.

Кому належить авто, на даний момент невідомо, воно єврономерах, а водія на місці не виявилося. Ніхто не постраждав.

"Одна з очевидців розповіла, що прокинулася, коли почула якийсь гучний хлопок, а в квартирі з'явився запах гару. Вона злякалася і почала оглядати квартиру, діставати електроприлади з розеток. Потім жінка виглянула у вікно і побачила палаючий автомобіль і стовп диму, який покривав вікна багатоповерхівки", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 січня у Тернопільській області в результаті вибуху в сільському клубі постраждали 8 підлітків.

РБК-Україна писало, що в Україні з початку 2020 року в результаті пожеж загинуло 29 осіб, ще 11 отримали поранення.

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