В Киевской области на пожаре погибли трое людей

В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2.

В 2:40 пожар ликвидирован на площади 56 м2. К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

РБК-Украина писало, что в Днепре во время пожара в частном доме пострадали двое человек, один человек спасен. На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома.

Женщину и мужчину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

Напомним, в центре Киева в ночь на субботу, 4 января, произошла пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Припаркованный автомобиль Peugeot 307 сгорел дотла. Машина стояла вплотную к жилому дому, огонь перекинулся на первый этаж.