У Дніпрі під час пожежі в будинку постраждали двоє людей

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Потерпілих доставили до лікарні із отруєнням

У Дніпрі під час пожежі в приватному будинку постраждали двоє людей, одну особу врятовано. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.



Повідомлення про пожежу місцеві рятувальники отримали 4 січня о 20:56. На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло на першому поверсі двоповерхового приватного будинку.

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували власницю будинку, 1692 року народження, яку власноруч винесли на свіже повітря. Також на пожежі постраждав син власниці, 1992 року народження. Жінку та чоловіка з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізували", - повідомили в ДСНС.

Причини пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, у центрі Києва в ніч на суботу, 4 січня, сталася пожежа, в результаті якої постраждала машина і житловий будинок. Припаркований автомобіль Peugeot 307 згорів дотла. Машина стояла впритул до житлового будинку, вогонь перекинувся на перший поверх. Власника авто не вдалося встановити, оскілька машина на єврономерах.