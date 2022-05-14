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Енергетики повернули світло 26 тисячам родин в Одеській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Субота 14 травня 2022 15:17
Енергетики повернули світло 26 тисячам родин в Одеській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло 26 тисячам родин в Одеській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло 26 тисячам родин у 33 населених пунктах Одеської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

13 травня енергетики "ДТЕК Одеські електромережі" повернули світло в 7 тисяч домівок, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару і руйнування енергетичної інфраструктури.

"Протягом тижня електромонтери ДТЕК Одеські електромережі у цілодобовому режимі ремонтували мережі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Над відновленням мереж працювали 84 працівника та 24 одиниці техніки", - зазначають у компанії.

В Донецькій області світло повернули у 23 населених пунктів у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах. Електропостачання знову отримують 18 тисяч родин.

"Наразі без світла мешканці 251 населеного пункту Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Також 13 травня аварійні бригади світло дали ще 462 оселі у Київській області. Роботи з відновлення знаходяться на фінальній стадії.

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