Між Вишгородом та Києвом відновлюють пасажирські перевезення
Фото: Вишгород відновлює пасажирські перевезення з Києвом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вишгород відновлює внутрішні перевезення та сполучення з Києвом. Маршрутки №1 і №2 запрацювали з понеділка, 4 квітня, а великий пільговий автобус відновить перевезення з вівторка 5 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишгородську міську раду у Facebook.
Автобуси курсуватимуть за наступним графіком
Міська маршрутка №1 вул. Набережна - ЖК "Велесгард":
- 08:50-09:20
- 10:00-10:30
- 11:40-12:10
- 16:30-17:00
Маршрутка №2 вул. Кульчицького - Сади "Дніпро":
- 08:30-09:05
- 09:50-10:25
- 15:00-15:35
- 17:00-17:35
Пільговий автобус м. Вишгород - ст.М. Героїв Дніпра (Маршрут відновлює роботу з вівторка 05.04.2022):
- 09:00-09:45
- 11:30-12:15
- 13:00-13:45
- 18:30-19:15
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