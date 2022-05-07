ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повне поновлення електропостачання в Київській області відбудеться до 15 травня

Новость на русском →
Київська область, Субота 07 травня 2022 18:39
Повне поновлення електропостачання в Київській області відбудеться до 15 травня Фото: повне відновлення електропостачання у Київській області відбудеться до 15 травня (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Київській області мають намір повністю відновити електропостачання до 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови гуманітарного штабу Київської ОВА Олексія Кулеби.

“До 15 травня готуємось оголосити про повне відновлення електропостачання в усіх населених пунктах Київській області”, - заявив він.

Кулеба також додав, що станом на початок квітня, коли ЗСУ звільнили від окупації Київську область, без світла залишались 560 населених пунктів. При цьому 7 травня їх залишилося 17.

Нагадаємо, що електропостачання у багатьох населених пунктах Київської області зникло через пошкодження ліній електропередач внаслідок наступу російських військ.

Раніше ми повідомляли, що 5 травня енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей. Ремонтні роботи продовжуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо