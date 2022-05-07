Повне поновлення електропостачання в Київській області відбудеться до 15 травня
В Київській області мають намір повністю відновити електропостачання до 15 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови гуманітарного штабу Київської ОВА Олексія Кулеби.
“До 15 травня готуємось оголосити про повне відновлення електропостачання в усіх населених пунктах Київській області”, - заявив він.
Кулеба також додав, що станом на початок квітня, коли ЗСУ звільнили від окупації Київську область, без світла залишались 560 населених пунктів. При цьому 7 травня їх залишилося 17.
Нагадаємо, що електропостачання у багатьох населених пунктах Київської області зникло через пошкодження ліній електропередач внаслідок наступу російських військ.
Раніше ми повідомляли, що 5 травня енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей. Ремонтні роботи продовжуються.
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