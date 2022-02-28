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Від рук окупанта загинули 16 дітей, - у ЗСУ розповіли про дії військ РФ в Україні

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 01:17
Від рук окупанта загинули 16 дітей, - у ЗСУ розповіли про дії військ РФ в Україні Фото: від рук окупантів загинуло 16 дітей (t.me/UA_National_Police.jpg)
Автор: Наталья Скороход

У командуванні Збройних сил України розповіли про злочини російських окупантів проти мирних українців. Військові Російської Федерації вбивають дітей, обстрілюють житлові квартали і влаштовують підлі диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військове телебачення України.

"Ворог перевершує сам себе в цинізмі та підлості. У бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар було завдано по мирному Житомиру", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ворог використовує жінок і дітей як живий щит, б'є з важкого озброєння по житлових об'єктах. Солдат строкової служб відсіває на смерть. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України та використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності. В упор розстрілює автомобіль з сім'єю.

"З початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинули 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо!",- йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці дні війни показали, наскільки сильно ментально українці відрізняються від росіян.

Нагадаємо, що у Харківській області в перший день війни загинула дитина від рук окупантів. Це сталося в результаті обстрілу житлового будинку.

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