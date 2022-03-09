ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Енергодарі відкриють гуманітарний коридор до Запоріжжя. Оголошено режим "тиші"

Новость на русском →
Енергодар, Середа 09 березня 2022 09:32
В Енергодарі відкриють гуманітарний коридор до Запоріжжя. Оголошено режим "тиші" Фото: в Енергодарі відкриють зелений коридор (t.me/u_now)
Автор: Наталія Юрченко

В місті Енергодар, де розташована найбільша в Європі АЕС, у середу, 9 березня, відкриють гуманітарний коридор до Запоріжжя. Зранку в місті оголосили режим припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Сьогодні, 9 березня, під егідою Червоного хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та зелений - для евакуації населення - до міста Запоріжжя", - зазначив Орлов.

В Енергодар доставлять інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для організації безкоштовних соціальних їдалень в школах.

На зворотному шляху гуманітарні автобуси будуть забирати людей, які бажають евакуюватися. Крім того, в колоні дозволять їхати цивільним машинам. Всі автомобілі повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.

"Місце збору громадян для евакуації - ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу. Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно з 12:00 до 13:00! З собою обов’язково мати документи", - додав мер міста.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах продовжать роботу гуманітарного коридору. Він буде працювати з 9:00 до 21:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати