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Повторний наступ Росії на Київ. Павлюк оцінив, наскільки це можливо

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 14:35
Повторний наступ Росії на Київ. Павлюк оцінив, наскільки це можливо Фото: голова Київської ОВА Олександр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Марія Кучерявець

Ймовірність повторного наступу російських військ на Київ завжди залишається. Влада не відкидає таких варіантів, а тому готується до різних дій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом. Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Міноборони, наразі ключове завдання російських окупаційних військ - це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей. Однак існує загроза наступу окупантів і на інші регіони України.

Додамо, як заявляли в США, довгострокові цілі Путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.

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