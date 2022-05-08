В Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки
В Броварському районі, поруч з селом Залісся Київської області загинув місцевий. Чоловік підірвався на міні під час прогулянки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олександра Павлюка.
"Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії", - пише Павлюк.
Від отриманих травм постраждалий загинув.
Голова Київської ОВА закликав місцевих бути обережними й утримуватися від прогулянок в лісі. Наразі багато територій й надалі заміновані.
"Загарбники цілеспрямовано мінували наші, поля, ліси, парки, дороги", - додав Павлюк.
Знищення вибухонебезпечних предметів у Київській області триває.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, станом на 7 травня, внаслідок війни Російської Федерації проти нашої країни, постраждали 633 дитини. Серед них 223 загинули.
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