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В Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки

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Неділя 08 травня 2022 18:11
В Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки Фото: в Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Броварському районі, поруч з селом Залісся Київської області загинув місцевий. Чоловік підірвався на міні під час прогулянки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олександра Павлюка.

"Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії", - пише Павлюк.

Від отриманих травм постраждалий загинув.

Голова Київської ОВА закликав місцевих бути обережними й утримуватися від прогулянок в лісі. Наразі багато територій й надалі заміновані.

"Загарбники цілеспрямовано мінували наші, поля, ліси, парки, дороги", - додав Павлюк.

Знищення вибухонебезпечних предметів у Київській області триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, станом на 7 травня, внаслідок війни Російської Федерації проти нашої країни, постраждали 633 дитини. Серед них 223 загинули.

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