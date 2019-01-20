Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +5

У Києві сніг, вдень від -3 до -5
Погода на сьогодні: 20 січня 2019 року на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на заході сніг, температура повітря вдень від +1 до -4, вночі від -6 до -13. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -10 до -13. У центрі місцями сніг, вдень від -2 до -5, вночі від -10 до -13.
У східних областях без опадів, температура вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -12. На півдні України вдень від +1 до -3, вночі від -6 до -10. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -3 до +5.
Фото: погода на 20 січня
У столиці України 20 січня невеликий сніг, вдень від -3 до -5, вночі від -10 до -12, вітер західний, 5-10 м/с.